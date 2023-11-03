Продажи новых легковушек в России выросли в 2,6 раза

Таковы показатели октября

Продажи новых легковых автомобилей в России в октябре 2023 года увеличились в 2,6 раза по сравнению с октябрем 2022 года и составили 112,2 тысячи штук. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщает агентство "Автостат".

При этом за январь — октябрь 2023 года в России было продано 829,5 тысячи новых легковых автомобилей, что на 60,1% больше, чем годом ранее.

Первое место в рейтинге по продажам в октябре 2023 года занял "Автоваз", на долю которого, по данным агентства, пришлось чуть более 30% российского рынка. Второе место занимает китайская марка Haval, а замыкает топ-3 бренд Chery, сообщает ТАСС.

Ранее Министерство промышленности и торговли подготовило список автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования государственными служащими. В перечень включены шесть автомобильных брендов: Lada, "Москвич", Aurus, Evolute и УАЗ, а также китайская марка Haval.

В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин дал старт серийному производству седана "Москвич 6". Всего с момента возрождения легендарного завода в прошлом году уже выпущено около 20 тысяч автомобилей.

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