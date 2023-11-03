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СК предъявил заочное обвинение Яценюку

11:40
  • пятница
  • 03 ноября 2023

Он причастен к гибели более 1000 человек

Следственный комитет России (СКР) предъявил заочные обвинения некоторым бывшим представителям украинского руководства.

В частности речь идет об экс-премьере Арсении Яценюке, бывшем и.о. главы администрации президента Украины Сергее Пашинском и бывшем и.о. министра иностранных дел Украины Андрее Дещица.

Эти лица входили в Совет национальной безопасности и обороны Украины и участвовали в принятии преступного решения о проведении так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны", - говорится в сообщении.

В результате решений Яценюка, Пашинского и Дещицы в 2014-2016 годах ранены и погибли 1 382 человека, в том числе 44 ребенка, сообщили в СКР.

Кроме того, следствие заочно предъявило обвинение еще 47 иностранным легионерам.  

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