СК предъявил заочное обвинение Яценюку

Он причастен к гибели более 1000 человек

Следственный комитет России (СКР) предъявил заочные обвинения некоторым бывшим представителям украинского руководства.

В частности речь идет об экс-премьере Арсении Яценюке, бывшем и.о. главы администрации президента Украины Сергее Пашинском и бывшем и.о. министра иностранных дел Украины Андрее Дещица.

Эти лица входили в Совет национальной безопасности и обороны Украины и участвовали в принятии преступного решения о проведении так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны", - говорится в сообщении.

В результате решений Яценюка, Пашинского и Дещицы в 2014-2016 годах ранены и погибли 1 382 человека, в том числе 44 ребенка, сообщили в СКР.

Кроме того, следствие заочно предъявило обвинение еще 47 иностранным легионерам.

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