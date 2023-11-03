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Собянин продлил программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса

11:52
  • пятница
  • 03 ноября 2023

Это одна из самых востребованных мер поддержки

Москва выделит дополнительные средства для программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса, рассказал Сергей Собянин. По его словам, это одна из самых востребованных мер поддержки - она доступна предпринимателям, связанным с приоритетными отраслями, например, IT.  Максимальный размер кредита — 30 миллионов рублей по ставке 12,5% годовых. Оформить льготный кредит на сумму до 5 миллионов можно будет онлайн.

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