Собянин продлил программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса

Это одна из самых востребованных мер поддержки

Москва выделит дополнительные средства для программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса, рассказал Сергей Собянин. По его словам, это одна из самых востребованных мер поддержки - она доступна предпринимателям, связанным с приоритетными отраслями, например, IT. Максимальный размер кредита — 30 миллионов рублей по ставке 12,5% годовых. Оформить льготный кредит на сумму до 5 миллионов можно будет онлайн.

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