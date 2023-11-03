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ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ на бронетехнике на запорожском фронте

11:37
  • пятница
  • 03 ноября 2023

Боевики пытались на скорости прорваться к российским позициям

Попытку прорыва группы пехоты ВСУ на бронетехнике пресекли ВС России в районе Вербового. Украинские боевики надеялись на скорости проскочить к российским позициям, однако их остановили и уничтожили, сообщил  глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.

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По словам Рогова, украинское подразделение было уничтожено на так называемой дороге смерти. Несмотря на ликвидацию группы, ВСУ предприняли новые атаки в направлении Работино и Вербового. Однако наступающих встретил жесткий артиллерийский огонь, все атаки отражены.

Ситуация в районе Работино и Вербового – одна из самых горячих не только на запорожском фронте, но и в целом в зоне СВО. ВСУ здесь ожесточенно стараются открыть себе дорогу на Токмак. Украинское командование уже бросило в бой стратегические резервы, однако успеха украинские войска не достигли, передает РИА Новости.

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