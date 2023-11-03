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ХАМАС заявил о готовности к компромиссу с Израилем по заложникам

12:01
  • пятница
  • 03 ноября 2023

Тель-Авив пока не комментировал это заявление

Палестинское движение ХАМАС готово на "полный компромисс" по вопросу обмена пленными с Израилем. Соответствующее заявление сделал в пятницу, 3 ноября, представитель руководства движения Гази Хамад.
В ЦАХАЛ назвали число удерживаемых в секторе Газа заложников

Как отметил Хамад в интервью NBC News, в ХАМАС "готовы к полному компромиссу, к заключению соглашения, чтобы отпустить всех заложников, как военных, так и гражданских лиц, и к освобождению всех узников из центров содержания в Израиле".

Тель-Авив пока не давал официального комментария в связи с этим заявлением, но журналисты NBC News полагают, что Израиль "вряд ли согласится" на подобный шаг.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что подтвержденное количество заложников в секторе Газа достигло 242 человек, ЦАХАЛ проинформировал об этом семьи похищенных.

Глава отдела по внешней политике ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что руководство палестинского движения относится к запросу Кремля об освобождении российских заложников из Газы "более положительно и внимательно, чем к другим".

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