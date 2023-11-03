Киев придумал "план Б" на случай прекращения западной помощи

Детали держат в секрете

Украинские власти разработали "план Б" на случай, если страны Запада перестанут оказывать поддержку Киеву. Пока что руководство не видит необходимости в дополнительных мерах – в верхах уверены, что помощь все же будет, заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Депутат признал в эфире телеканала Рада, что составление госбюджета на 2024 год идет трудно. Киев рассчитывал получить 42 миллиарда долларов. Однако на сегодняшний день гарантировано только 15 миллиардов от Еврокомиссии и Международного валютного фонда, передает ТВЦ.

Вдобавок и Соединенные Штаты, по словам Гетманцева, не назначили Украине гарантированную сумму помощи на следующий год. Если этой поддержки не будет, Киеву придется очень и очень трудно, признал депутат.

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