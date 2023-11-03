Лукашенко не захотел отпускать главу "Росатома" из Белоруссии

У Москвы и Минска плодотворное сотрудничество

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российский концерн "Росатом" за реализацию проекта Белорусской атомной электростанции (БелАЭС).

В пятницу, 3 ноября, Лукашенко и глава "Росатома" Алексей Лихачев посетили БелАЭС, которая расположена рядом с городом Островцом Гродненской области. Станция состоит из двух энергоблоков Президенту доложили о готовности БелАЭС к эксплуатации.

"Мне не хочется вас из Беларуси отпускать", - сказал Лукашенко, комментируя дальнейшее сотрудничество с концерном (цитата по РИА Новости).

Лихачев ответил, что ему "не хочется уходить" и передал Лукашенко символический паспорт БелАЭС, что свидетельствует о готовности станции.

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