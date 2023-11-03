ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поручил заняться развитием природоподобных технологий

12:35
  • пятница
  • 03 ноября 2023

Кабмин должен выполнить поручение за полгода

Президент России Владимир Путин подписал указ о развитии в стране природоподобных технологий. Документ опубликован в пятницу, 3 ноября.

Речь идет о разработках на основе возобновляемых ресурсов, воспроизводящих системы и процессы живой природы в виде технических систем и технологических процессов. К ним относятся, в частности, био- и нанотехнологии.

Глава государства поручил правительству определить основные принципы и критерии отнесения технологий к природоподобным, проанализировать состояние таких разработок в России, определить перспективы и приоритеты их развития.

За полгода кабмин должен разработать и утвердить план мероприятий, направленных на развитие природоподобных технологий, в том числе на создание передовой научной инфраструктуры, формирование кадровых ресурсов и проведение научных исследований в этой сфере.

Тем временем в России продолжается реализация национального проекта "Экология", который помогает, в числе прочего, сократить число свалок и сохранить природу. Благодаря этому проекту в стране заработала система сортировки бытовых отходов. Уже сейчас более половины отходов проходят сортировку, а 12% – используются повторно.

Тему экологии в июне обсуждал глава кабмина Михаил Мишустин со своими заместителями. Он подчеркивал, что "чистый воздух, вода, сохранение флоры и фауны, реализация решений в рамках борьбы с изменениями климата – все эти шаги нужны для повышения качества жизни наших людей".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Ветрогенераторы на Мирновской ветроэлектростанции в Крыму
Ветрогенераторы на Мирновской ветроэлектростанции в Крыму
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.