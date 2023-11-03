Путин поручил заняться развитием природоподобных технологий

Кабмин должен выполнить поручение за полгода

Президент России Владимир Путин подписал указ о развитии в стране природоподобных технологий. Документ опубликован в пятницу, 3 ноября.

Речь идет о разработках на основе возобновляемых ресурсов, воспроизводящих системы и процессы живой природы в виде технических систем и технологических процессов. К ним относятся, в частности, био- и нанотехнологии.

Глава государства поручил правительству определить основные принципы и критерии отнесения технологий к природоподобным, проанализировать состояние таких разработок в России, определить перспективы и приоритеты их развития.

За полгода кабмин должен разработать и утвердить план мероприятий, направленных на развитие природоподобных технологий, в том числе на создание передовой научной инфраструктуры, формирование кадровых ресурсов и проведение научных исследований в этой сфере.

Тем временем в России продолжается реализация национального проекта "Экология", который помогает, в числе прочего, сократить число свалок и сохранить природу. Благодаря этому проекту в стране заработала система сортировки бытовых отходов. Уже сейчас более половины отходов проходят сортировку, а 12% – используются повторно.

Тему экологии в июне обсуждал глава кабмина Михаил Мишустин со своими заместителями. Он подчеркивал, что "чистый воздух, вода, сохранение флоры и фауны, реализация решений в рамках борьбы с изменениями климата – все эти шаги нужны для повышения качества жизни наших людей".

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