В столице появился ситуационный центр Мосгортранса

Там будут контролировать работу автобусов и электробусов

В столице заработал ситуационный центр Мосгортранса. Там будут контролировать работу более 700 маршрутов автобусов и электробусов по всей Москве.

Информация поступает в Центр в круглосуточном режиме. Специалисты реагируют на все нештатные ситуации, будь то сбой расписания, ДТП, либо инцидент в салоне транспорта. Сотрудники с помощью камер могут быстро увидеть, что произошло и принять решение, в том числе направить на место оперативные службы.

"Мы развиваемся, чтобы повышать надёжность и комфорт городского транспорта, увеличиваем число маршрутов и улучшаем их расписание, добавляем новые остановки, закупаем экологичную технику, открываем современные дома для электробусов", - рассказала Мария Рыбкина, руководитель службы внешних коммуникаций ГУП "Мосгортранс".

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