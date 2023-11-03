Выставка-форум "Россия" откроется в субботу на ВДНХ

Центральной экспозицией павильона №75 станет стенд "Москва"

В субботу на ВДНХ открывается уникальная выставка-форум "Россия". Все регионы нашей страны расскажут о своих достижениях. А также об истории и традициях.

Например, центральной экспозицией павильона №75 станет стенд "Москва". Там сейчас идут последние приготовления. Посетителям будет представлено интерактивное пространство, где можно увидеть, как с каждым годом меняется наш город в разных сферах. Чтобы эффект от восприятия был максимальным, специалисты задействовали самые современные технологии.

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