В День народного единства парковка будет бесплатной в Москве

5 ноября парковки будут работать по воскресному режиму

В День народного единства парковка на улицах Москвы будет бесплатной. Уже завтра начинаются трёхдневные праздничные выходные. 4 ноября москвичи и гости столицы смогут оставлять свои автомобили, не думая об эвакуации и деньгах.

В нерабочий понедельник — 6 ноября — за стоянку тоже платить не нужно, а вот 5-го числа будет действовать воскресный режим — оплачивать нужно будет только места с повышенными тарифами. Выходные не повлияют на парковки со шлагбаумами.

"5 ноября парковки будут работать по воскресному режиму. Бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумами останутся платными все дни", - рассказала Юлия Темникова, советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта.

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