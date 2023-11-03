Хирурги больницы им. Вересаева проводят сложные операции на аорте

Применяются самые современные технологии

В гибридной операционной флагманского центра больницы имени Вересаева хирурги сразу нескольких профилей. Пациент, как говорят врачи, сложный - со множественными сопутствующими сосудистыми заболеваниями. У него стоит кардиостимулятор. А еще и атеросклероз нижних конечностей. Поэтому рисковать нельзя. А операция сложная. У 72-летнего Александра Блинова - аневризма брюшного отдела аорты. Разорваться могла в любой момент. Но благодаря ангиографической установке с 3D-визуализацией и системой нейронавигации - все под контролем.

"Это делается для того, чтобы максимально сконцентрировать все наши технологии на одном больном во время одной операции, во время одного наркоза, не увозя больных из одной операционной в другую", - пояснил Игорь Парфенов, главный врач больницы Вересаева.

Еще один плюс эндоваскулярных операций - малотравматичность. Через разрез на бедре по сосуду к аневризме ведут стент-графт. Это специальная конструкция, которая корректирует просвет сосудов. Они имеют форму трубки и устанавливаются в пораженные артерии. Пациент под местным наркозом

Пациенту повезло вдвойне. Аневризму обнаружили совершенно случайно. Подвох такого поражения сосуда в том, что оно не дает о себе знать.

"Основной риск такого заболевания - это разрыв аневризмы. И, соответственно, в 99 процентах - это летальный исход. Чтобы этого не произошло, как профилактика разрыва, у таких пациентов мы выполняем эндопротезирование аорты. То есть это такой новый метод хирургии, сравнимый с открытой хирургией", - рассказал Михаил Струценко, заведующий отделением рентгенохирургии больницы Вересаева.

Поэтому без преувеличения можно сказать - хирурги больницы Вересаева подарили Александру вторую жизнь. Операция была вчера, а уже сегодня Александр в обычной палате. Хоть и нельзя пока вставать, но уже чувствует прилив сил и спешит к родным. Ведь на нем - забота о внуках.

Флагманские центры с гибридными операционными открыты еще в НИИ Склифосовского и в больнице Филатова. Меньше чем за год в них провели более двух тысяч высокотехнологичных операций.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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