Работы испанских художников покажут в Пушкинском музее

Работу "Мальчик с собакой" в столице очень ждали

Их очень ждали. "Гости" из Эрмитажа до Москвы добрались в комфортных условиях - в специальных контейнерах с особым температурным режимом. А в Пушкинском музее каждую картину распаковывают и встречают бережно, справляются о самочувствии.

Работу "Мальчик с собакой" в Москве ждали особенно. И не только потому, что это один из шедевров Мурильо и довольно редкий для испанской живописи жанровый сюжет. Впервые за почти 100 лет соединились парные картины! "Мальчик с собакой" и "Девочка с корзиной фруктов". Известно, что Мурильо написал их для друга - торговца шелком из Амстердама, который заказывал у него довольно много картин. Потом работы хранились в эрмитажной коллекции. А разлучили их в 1930-м году. Тогда часть картин испанских живописцев и была передана в Москву в государственный Музей изящных искусств.

"И для отдельных картин известных художников был такой принцип - детский, но он был - отдавать по одной картине из пары. И поэтому вот отдали девочку в Москву, а мальчик остался в Петербурге", - рассказал Святослав Савватеев, старший научный сотрудник, хранитель испанской живописи отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа.

В Эрмитаже вообще вторая в мире коллекция испанских живописцев, самая крупная за пределами Испании - более 150 работ. Восемнадцать - в том числе и из основной экспозиции - приехали в Москву. А вот в этом зале - уже испанская коллекция Пушкинского музея. Её впервые показывают в таком количестве. Из самых известных картин, которые часто путешествуют по выставкам, этот автопортрет Игнасио Сулоаги и "Заклинатель змей" Марио Фортуни.

"Её купил брат Павла Михайловича Третьякова - Сергей Михайлович Третьяков за баснословные деньги - она стоила 110 тысяч фунтов! Потому что Марио Фортуни во второй половине девятнадцатого века был очень модным и популярным художником-ориенталистом", - пояснила Светлана Загорская, куратор выставки, ведущий научный сотрудник отдела старых мастеров ГМИИ им. Пушкина.

И, конечно, громкие имена - работы и Эль Греко, и Гойи, и Риберы, и Веласкеса. Впрочем, на выставке не только картины. Потрясающая скульптура - из дерева или металла. А еще и керамика, и мебель, созданные испанскими мастерами. Настоящий шедевр - этот настольный кабинет семнадцатого века. Золочение, роспись. И многочисленные выдвижные ящики, имеющие двойное дно.

"Всё это для того, чтобы хранить, прятать, может быть, корреспонденцию, какие-то документы, драгоценности, деньги. И подобные кабинеты могли еще перевозить с собой, то есть это такой красивый, красиво украшенный сейф", - рассказала Ирина Скопцова, научный сотрудник отдела искусства старых мастеров, хранитель мебели ГМИИ им. Пушкина.

Вообще Москву ждут настоящие испанские сезоны - практически следом в галерее искусства стран Европы и Америки откроется выставка "Образы Испании в русском искусстве". Знаменитые декабрьские вечера на этот раз будут посвящены испанской музыке. И ответный визит в Санкт-Петербург тоже ожидается. "Девочка с корзиной фруктов", написанная Мурильо, весной навестит северную столицу.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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