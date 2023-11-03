Первоначальный вид вернули панно в зале Московского дворца пионеров

Утраченные детали восстановили

Зеркальная поталь и смальта! Масштабному панно в выставочном зале Московского дворца пионеров вернули первоначальный вид.

Сначала поверхность отмыли от загрязнений, а пустоты пропитали клеевым раствором. Утраченные детали восстановили, причём фактурную штукатурку изготовили по составу и цвету идентичную оригинальной.

Линии рисунка обновили, уложив на них кусочки смальты. Теперь композиция, занимающая пространство сразу двух этажей, снова притягивает внимание необычным авторским решением: элементы расположены так, что свет, попадая на них, образуют искрящиеся переливы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"