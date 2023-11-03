Погода преподнесла жителям Москвы сюрприз

В центре на деревьях появились яркие зелёные листочки

Самый непредсказуемый художник - природа! Именно она создала в городе панно, до которого человек едва бы додумался.

Вот такой живой вернисаж сейчас на Арбате. Среди пожухлой редкой листвы на тусклых ветках появились яркие зелёные листочки. Нежные и хрупкие, они словно забыли о коварстве ноября!

Напрасно? Отнюдь! Эта неделя выдалась на редкость тёплой. Конец осени, а воздух прогревался до +15. Деревья просто не могут заснуть.

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