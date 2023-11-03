Орбан: Европа нуждается в новой системе безопасности

Она, по мнению венгерского премьера, должна устраивать Россию

Европа нуждается в новой системе безопасности, которая будет приемлема как для России, так и для Украины. Такое мнение в пятницу, 3 ноября, высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Политик указал на то, что подход Евросоюза к украинскому конфликту потерпел полный провал и сейчас нужен "план Б", который предусматривает прекращение огня и мирные переговоры.

Орбан заявил, что Венгрия поддерживает пресловутый "план Б" и выступает за формирование новой архитектуры европейской безопасности, которая будет приемлема и для Москвы, и для Киева, сообщает ТАСС.

30 октября спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что в настоящее время нет никаких предложений по гарантиям безопасности для России в свете расширения Североатлантического альянса.

Российский лидер Владимир Путин, выступая на "Валдае", подчеркивал, что Москва выступает за всеобщую безопасность и прочий мир, построенный в интересах всех — от великих больших государств до малых стран, а также за справедливость.

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