Путин назвал судьбоносную задачу России

У нашей страны огромный потенциал

Обеспечение межнационального мира, укрепление культуры и традиционных ценностей являются ключевыми задачами нашей страны.

Об этом в пятницу, 3 ноября, заявил президент России Владимир Путин. "Конечно, ключевой, судьбоносной задачей было и остаётся обеспечение межнационального мира и согласия в стране", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

Путин добавил, что многообразие языков, религий, обычаев - истинное богатство России. Важно грамотно использовать этот потенциал.

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