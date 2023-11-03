ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин назвал судьбоносную задачу России

12:58
  • пятница
  • 03 ноября 2023

У нашей страны огромный потенциал

Обеспечение межнационального мира, укрепление культуры и традиционных ценностей являются ключевыми задачами нашей страны.

Об этом в пятницу, 3 ноября, заявил президент России Владимир Путин. "Конечно, ключевой, судьбоносной задачей было и остаётся обеспечение межнационального мира и согласия в стране", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

Путин добавил, что многообразие языков, религий, обычаев - истинное богатство России. Важно грамотно использовать этот потенциал.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.