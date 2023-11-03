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В Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова

13:10
  • пятница
  • 03 ноября 2023

У него прошли обыски

В Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве при продаже образовательных курсов.

Бизнес-коуча задержали в съемной квартире после того, как он вернулся из отпуска в Вене. Операцию по задержанию проводили сотрудники полиции по борьбе с коррупцией и УФСБ по Москве, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Тем временем в образовательном "Like Центре" Шабутдтинова заявили, что ничего не знают о задержании руководителя. RT пишет, что в соцсетях Аяза продолжают принимать заявки на обучение.

Шабутдинов продавал курсы о том, как стать миллионером. Стоимость его наставничества достигало пяти миллионов рублей. В соцсетях у него более 1,9 миллиона подписчиков.

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