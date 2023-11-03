Венгрия констатировала провал плана ЕС против России

Европа рассчитывала на смену власти в России, но прогадала

Стратегия лидеров Евросоюза в российско-украинском конфликте "потерпела полный провал". Такое мнение в пятницу, 3 ноября, высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Как отметил политик, многие в Европе "думают, что Украина победит, а Россия проиграет, после этого в России сменится руководство и они будут вести переговоры уже с новым руководством России".

Однако "это провальный план", который "не сработает", поэтому необходимо сменить подход к отношениям с Россией, цитирует Орбана ТАСС.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя встречу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным в Китае, заявил, что действия европейских политиков, предпринятые без согласования с партнерами по ЕС, ослабляют внешнеполитическую позицию Евросоюза.

Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что вводить санкции против России и одновременно продолжать экономическое сотрудничество с ней — это "чисто по-европейски". Дипломат назвал этот подход "неоколониальным мышлением, которое появляется везде и всюду".

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