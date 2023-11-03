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Запад подготовил тяжелый удар по Зеленскому

12:59
  • пятница
  • 03 ноября 2023

Украинского лидера "сливают"

Запад готовится нанести тяжелый удар Владимиру Зеленскому. Американский журналист Саймон Шустер написал новую статью для журнала Time, он намерен опубликовать еще больше подробностей о ситуации в украинском руководстве, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

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По словам политолога, в новом материале Шустера украинского президента "просто размажут" по полной программе. Соскин считает, что подобные материалы в иностранных СМИ, включая статью главкома ВСУ Валерия Залужного, указывают на то, что Зеленского начинают "списывать".

Статья с комментариями Зеленского и представителями его команды появилась в издании Time 30 октября. Автор со ссылкой на окружение украинского президента утверждал, что убежденность Зеленского в предполагаемой победе - несмотря на неудачи в боевых действиях - мешает попыткам его команды выступить с новой стратегией и идеями. При этом очевидно, что Украине не хватит людей, чтобы использовать западное оружие - даже если США и их союзники поставят все обещанное вооружение.

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