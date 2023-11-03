Запад подготовил тяжелый удар по Зеленскому

Украинского лидера "сливают"

Запад готовится нанести тяжелый удар Владимиру Зеленскому. Американский журналист Саймон Шустер написал новую статью для журнала Time, он намерен опубликовать еще больше подробностей о ситуации в украинском руководстве, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По словам политолога, в новом материале Шустера украинского президента "просто размажут" по полной программе. Соскин считает, что подобные материалы в иностранных СМИ, включая статью главкома ВСУ Валерия Залужного, указывают на то, что Зеленского начинают "списывать".

Статья с комментариями Зеленского и представителями его команды появилась в издании Time 30 октября. Автор со ссылкой на окружение украинского президента утверждал, что убежденность Зеленского в предполагаемой победе - несмотря на неудачи в боевых действиях - мешает попыткам его команды выступить с новой стратегией и идеями. При этом очевидно, что Украине не хватит людей, чтобы использовать западное оружие - даже если США и их союзники поставят все обещанное вооружение.

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