Молдавия обвинила Россию в попытках нарушить конституционный порядок

Отношения двух государств остаются весьма напряженными

Спецслужбы Молдавии предотвратили якобы предпринятые Россией попытки "нарушить конституционный порядок". Такое заявление в пятницу, 3 ноября, сделал руководитель молдавской Службы информации и безопасности Александр Мустяцэ.

По утверждению Мустяцэ, Москва "пыталась повлиять на результаты выборов через преступную группировку, возглавляемую Иланом Шором". Для этого Россия якобы выделила 1,28 миллиона долларов, но деньги были заблокированы.

Глава молдавской спецслужбы не стал приводить доказательства своих обвинение, отметив лишь, что "заведено более 160 томов уголовного дела", сообщает РИА Новости.

Ранее в Министерстве иностранных дел России рассказали, что Москва в качестве асимметричной меры на действия Кишинева приняла решение запретить въезд гражданам Молдавии, которые имеют отношение к ограничению прав и свобод российских журналистов, работающих на территории республики.

Молдавский президент Майя Санду заявляла, что для продвижения европейских ценностей необходимо отказаться от сотрудничества с Россией. По мнению политика, "недостаточно говорить, что мы и с Европой, и с Москвой, и со всеми".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"