День Казанской иконы Божией Матери: история, традиции, народные приметы

Богородица трижды явилась во сне 9-летней дочери купца Онучина по имени Матрона

Казанская икона Божией Матери - один из известнейших в России образов Богородицы. Ее день празднуется два раза в год: явление чудотворного образа отмечают 21 июля, а 4 ноября память иконы чтят в знак благодарности за изгнание поляков с русской земли. В этот день церковное торжество совпадает с Днем народного единства, важным государственным праздником.

История

История Казанской иконы Божией Матери начинается в XVI веке. Ее явление произошло 21 июля 1579 года. Согласно преданию, Богородица трижды явилась во сне 9-летней дочери купца Онучина по имени Матрона и поведала ей о зарытой под развалинами сгоревшего дома иконе (незадолго до того в Казани бушевал пожар). Вняв мольбам дочери, мать девочки согласилась сходить с ней на пепелище, где они действительно нашли икону - причем совершенно не пострадавшую от огня. Образ перенесли в храм Николы Тульского, затем - в Благовещенский собор. Вскоре свершились и первые чудеса - прозрели двое слепцов. А на месте явления иконы воздвигли женский монастырь, первыми насельницами которого стали Матрона и ее мать.

4 ноября 1612 года народное ополчение освободило от иноземных захватчиков московский Китай-город, Казанская икона, а вернее - ее список, была духовным символом отправлявшегося в освободительный поход русского войска под руководством князя Дмитрия Пожарского, и накануне штурма русские воины молились перед образом Казанской Богородицы. Когда иноземные захватчики были изгнаны, князь построил в самом центре столицы Казанский собор, куда в 1636 году и поместили чудотворный образ.

Второй список с Казанской иконы император Петр I перенес в северную столицу, где в честь этого возвели кафедральный Казанский собор. Перед этим списком в 1812 году молился полководец Михаил Кутузов, а в Великую Отечественную войну во время блокады верующие пронесли Казанскую икону крестным ходом.

Что касается явленного в Казани первообраза, в 1904 году он был похищен грабителями из Казанского монастыря и уничтожен ими.

При этом один из списков Казанской иконы, датируемый первой половиной XVIII века, после революции 1917 года оказался за границей, и в 1950 году его для личной коллекции приобрел английский археолог Фредерик Митчелл-Хеджес. С марта 1993 года икона находилась в личных покоях папы Иоанна Павла II. В августе 2004 года "ватиканская" икона была доставлена в Москву и в Успенском соборе Московского Кремля преподнесена патриарху Алексию II. В июле 2005 года, находясь с визитом в Казани, патриарх после литургии в Благовещенском соборе Казанского кремля передал образ Казанской епархии: икону поместили в Крестовоздвиженском храме Казанского Богородицкого монастыря.

Традиции

Верующие 4 ноября идут в церковь и ставят у иконы Богородицы свечку, а затем молятся о благополучии близких, сохранении жизни воинам, защите Родины;

Казанская икона Божией Матери считается женской заступницей, покровительницей простых людей. На Руси осенняя Казанская была одним из главным женских праздников. 4 ноября накрывали богатый стол, чтобы вкусно накормить возвращавшихся с заработков мужчин;

Осенняя Казанская считается хорошим днем для заключения браков. Также в этот праздник не следует обижаться на близких и ссориться с ними, повышать голос, заниматься домашними делами, уборкой и строительством;

Приметы

Если на Казанскую птицы с утра ведут себя беспокойно - вечером пойдет снег, если небо на закате окрасилось в алый цвет - следующий день будет очень ветреным, если туман стелется по земле - это к теплу.

Также, согласно приметам, тот, кто в это время потеряет деньги, может их быстро найти, а если подать милостыню - деньги точно вернутся к хозяину.

Считается, что одиночества Казанская не терпит: чем больше в этот день будет в доме гостей, тем более счастливым и удачным окажется следующий год.

На Казанскую непременно нужно надеть что-нибудь новое и чистое, это поможет привлечь счастье и удачу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"