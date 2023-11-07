Гороскоп на сегодня, 7 ноября, для всех знаков зодиака

Сатурн в Рыбах вернулся к прямому движению

Овны

Дела и планы, которые вы держите втайне, сдвинутся с мертвой точки. В ближайшее время вы можете стать участником закрытой группы или компании, в которую стремились.

Тельцы

Вам повезет в любви, творчестве и всех делах, связанных с детьми. Огромное удовольствие доставят фильмы, книги, спектакли, музыка - найдите время порадовать себя.

Близнецы

Вы не из тех, кто упустит возможность выстроить личные отношения взамен формальных. Сегодня тот день, когда общение с коллегами или руководством принесет большую пользу.

Раки

Начинается прекрасный период, связанный с учебой и расширением границ. Вам будет помогать кто-то более сильный или откроются совершенно новые возможности.

Львы

Вас ждут небольшие приятности: кто-то угостит кофе, подарит небольшой презент или сделает скидку. Устройте что-то подобное в ответ и увидите, как мир расцветет.

Девы

Вы сегодня будете чувствовать прилив энергии и желание жить в свое удовольствие. Это влияние Луны и Венеры в вашем знаке, которые сегодня излучают добро и щедрость.

Весы

Представители знака, которые долго болели или были в чем-то ограничены в последние месяцы, испытают облегчение. Хвори и сдерживающие факторы скоро полностью уйдут из вашей жизни.

Скорпионы

Меркурий в вашем знаке наслаждается лучами поддержки Венеры, Плутона и Нептуна. Ваша харизма и вовремя сказанные слова принесут сегодня большие дивиденды.

Стрельцы

Последние преграды, которые отделяли вас от успеха в делах дома и семьи, скоро исчезнут. Переезд, продажа или аренда жилья - сбудется все, что вы задумали!

Козероги

На удивление ярко и интересно будут развиваться события этого дня. Вас ждут шумные и веселые мероприятия, дружеские компании, звонки от важных людей, знакомства онлайн.

Водолеи

Долгожданное освобождение: вы вот-вот избавитесь от долгов или других финансовых обязательств. Да, придется много работать - с неба, увы, ничего не упадет.

Рыбы

Сатурн в вашем знаке на днях вернулся к прямому движению, а с ним и правила распределения нагрузки и ресурсов. Хаоса станет меньше, порядка больше, и это хорошо!

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