В Кремле прокомментировали статью WSJ о "Вагнере" в Сирии

Такой группы не существует, напомнил Песков

Де-факто частная военная компания "Вагнер" не существует. Об этом в пятницу, 3 ноября, напомнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикера Кремля попросили прокомментировать публикацию в газете The Wall Street Journal о том, что якобы находящиеся в Сирии представители "Вагнера" ведут переговоры с "Хезболлой" о передаче палестинцам системы противовоздушной обороны "Панцирь".

Также Песков на вопрос о том, что группу "Вагнер" может возглавить сын Пригожина, заявил, что в Кремле не располагают подобной информацией, сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин, выступая на "Валдае", заявил, что опыт "Вагнера" как частной военной компании был "корявым", потому что не был основан на законе. Однако несколько тысяч наемников подписали контракты с российским Министерством обороны.

При этом в сентябре Песков отмечал, что вопросы о возможном дальнейшем участии бойцов группы "Вагнер" в спецоперации России на Украине следует адресовать профильным структурам.

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