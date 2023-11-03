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Кремль сделал заявление о возвращении в Россию Аллы Пугачевой

13:37
  • пятница
  • 03 ноября 2023

Российские граждане вольны приезжать и уезжать

Кремль отреагировал на возвращение в Россию Аллы Пугачевой. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, любой российский гражданин может свободно возвращаться на Родину. Он подчеркнул, что "родственники иноагентов, именем нарицательным не являются и не должны являться".

"Российские граждане выезжают в другие страны, возвращаются обратно в Россию, потом выезжают опять. Это постоянный процесс", - подчеркнул представитель Кремля (цитата по РИА Новости)

О возвращении Аллы Пугачевой в Россию стало известно накануне вечером. Ее заметили на погранпереходе в Псковской области. До Москвы певица добралась на поезде. Утром она приехала в свой замок в деревне Грязь. В Россию Пугачева приехала одна, без мужа Максима Галкина (признан в России иностранным агентом).

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