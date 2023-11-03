Песков: Россия адаптировалась к санкциям

Российская экономика выдержала

Санкции создают дополнительные трудности, однако Россия к ним уже адаптировалась. Такое заявление сделал в пятницу, 3 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля подчеркнул, что все крупные российские компании уже привыкли хеджировать санкционные риски, сообщает ТАСС.

Заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко отмечал, что общие потери Евросоюза от экономических санкций против России достигли примерно 1,5 триллиона долларов — об этом свидетельствуют "самые скромные подсчеты".

Российский лидер Владимир Путин подтверждал, что США и ЕС, пытавшиеся наказать ограничениями Россию, в первую очередь ударили по благосостоянию собственных граждан. Для России же новые санкции могут оказаться благом, поскольку в страну завезут "меньше барахла" и "постельных клопов", заявил президент.

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