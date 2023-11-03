Более 60% европейцев пожаловались на своё эмоциональное здоровье

Европа ежегодно теряет 600 миллиардов евро из-за массовой депрессии населения. Граждане Старого Света так часто страдают от нарушений психики, что врачи заговорили об эпидемии.

Масштаб катастрофы оценили в Польше. По данным опросов, 62 процента европейцев пожаловались на своё эмоциональное здоровье. Его пошатнула ситуация на Украине и пандемия коронавируса.

Проблема вышла за рамки индивидуальной и стала общегосударственной. В состоянии подавленности у людей снижается желание работать и производительность труда. ВВП стран ЕС и Великобритании в общей сложности упал более чем на 4 процента.

По прогнозам, к концу десятилетия многократно вырастут и затраты на лечение таких болезней. Ещё один вызов для европейской экономики - антироссийские санкции. В нашем МИДе подсчитали, что Брюссель уже потерял по меньшей мере полтора триллиона евро из-за снижения объёмов торговли и отказа от сотрудничества в других сферах.

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