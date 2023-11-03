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Любопытный лось создал угрозу работе аэропорта Барнаула

13:38
  • пятница
  • 03 ноября 2023

Нарушителя пришлось усыпить

Любопытный молодой лось облюбовал территорию возле аэропорта Барнаула. Ему нравилось наблюдать за взлетами и посадками самолетов, вдобавок у здешних деревьев оказалась вкусная кора. Однако такое соседство настораживало сотрудников воздушной гавани.

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Присутствие лося вблизи взлетно-посадочных полос представляло опасность как для животного, так и для аэропорта. Когда стало понятно, что уходить животное не собирается, сотрудники аэропорта обратились в министерство природы.

Оперативная группа организовала настоящую спасательную операцию. Лося усыпили, затем доставили за пределы города в безопасное место, где осмотрели, вывели из наркоза и отпустили. В минприроды Алтайского края уточнили, что на всякий случай любопытного лося отвезли более чем за 100 километров от аэропорта, передает РИА Новости.

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