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В Кремле прокомментировали нашумевшую статью Медведева

13:49
  • пятница
  • 03 ноября 2023

Описанные политиком сценарии "гипотетически существуют"

В Кремле прокомментировали статью зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева в "Российской газете".

Материал вышел накануне. Медведев написал, что авантюрные действия Польши – наращивание военного потенциала и помощь Украине - могут привести к прямому столкновению с Россией и Белоруссией. В случае поддержки Варшавы НАТО начнется третья мировая война, сообщил зампред Совбеза.  

"В данном случае это очень глубокий анализ ситуации с изложением различных сценариев <...> Там разные сценарии описаны", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о шансах на подобное развитие событий.

По словам представителя Кремля, такие сценарии гипотетически существуют на повестке дня, передает РИА Новости. 

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