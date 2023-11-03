В Кремле прокомментировали нашумевшую статью Медведева

Описанные политиком сценарии "гипотетически существуют"

В Кремле прокомментировали статью зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева в "Российской газете".

Материал вышел накануне. Медведев написал, что авантюрные действия Польши – наращивание военного потенциала и помощь Украине - могут привести к прямому столкновению с Россией и Белоруссией. В случае поддержки Варшавы НАТО начнется третья мировая война, сообщил зампред Совбеза.

"В данном случае это очень глубокий анализ ситуации с изложением различных сценариев <...> Там разные сценарии описаны", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о шансах на подобное развитие событий.

По словам представителя Кремля, такие сценарии гипотетически существуют на повестке дня, передает РИА Новости.

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