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Бочкарёв: На месте снесенных домов по программе реновации возводится более 100 новостроек

13:42
  • пятница
  • 03 ноября 2023

С момента запуска программы квартиры с улучшенной отделкой предложены свыше 140 тысячам жителей Москвы

Заммэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что сегодня на месте снесенных по программе реновации домов возводят 102 новостройки с общей площадью квартир 1,8 миллиона квадратных метров.

Как уточнил при этом замглавы города, ранее на месте снесенных домов уже возвели восемь новостроек в ЮАО, СВАО, ЮЗАО, САО и ЗАО. В настоящее время новостройки на месте снесенных домов строятся во всех городских округах.

С момента запуска программы реновации квартиры с улучшенной отделкой предложены свыше 140 тысячам жителей Москвы во всех административных округах, новоселье отпраздновали более 112 тысяч участников программы, рассказал глава Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин. По его словам, больше всего новоселов - Северном, Восточном и Юго-Восточном округах.

"Своевременное высвобождение территорий, ранее занятых ветхим жилищным фондом, обеспечивает максимально быстрое включение в программу дополнительных участков", - указала декан факультета городского и регионального развития Высшей школы экономики Евгения Михайленко.

Она добавила, что таким образом появляется возможность сократить сроки переселения и включить в экономически активную городскую жизнь неэффективные территории.

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