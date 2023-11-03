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Собянин: Более 100 млн поездок совершили пассажиры на электробусах в Москве с начала года

14:59
  • пятница
  • 03 ноября 2023

Данный вид транспорта востребован

Электробусы становятся всё более популярными в Москве. Так, с начала года пассажиры совершили на них более 100 миллионов поездок. Это на 17 процентов больше, чем годом ранее, рассказал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице ВКонтакте.

Один из самых популярных маршрутов — Т74, запущенный в этом году от МЦД "Курьяново" до метро "Кузьминки". По городу курсируют уже 1250 инновационных электробусов. До конца 24 года поступит еще 1200 машин. Так столица продолжает развивать экологичный транспорт.

Кроме того, строят электробусные парки. В июле прошлого года такой заработал в ТиНАО. Спустя год — в Митине. Сейчас идёт подготовка к запуску третьего электробусного парка в районе Новокосино.

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