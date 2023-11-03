Собянин сообщил о росте популярности онлайн-записи в "Московское долголетие"

Пользователи сервиса могут легко найти занятие по душе

Более 3,7 тысячи человек воспользовались онлайн-сервисом записи в проект "Московское долголетие" с момента его открытия в июне 2023 года, рассказал Сергей Собянин. Только за последние два месяца число пользователей выросло почти на 40%.

Пользователи сервиса могут легко найти занятие по душе. Поиск можно отфильтровать по направлениям и формату мероприятий, времени и адресу занятий. Также можно пройти тест, который поможет определиться с интересами.

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