Армия США получила систему для борьбы с дронами

Это микроволновое оружие

Систему, способную поражать рои дронов, получила армия США. Войска получили первый прототип системы микроволнового оружия High-Power Microwave разработки компании Epirus. Это часть комплекса, предназначенного для борьбы с дронами и ракетами.

Как сообщает издание Defense News, разработка прошла первичные государственные испытания. Она продемонстрировала способность поражать рои дронов. В компании Epirus утверждают, что система может поражать цели с почти мгновенным эффектом и без перегрева, она не требует перезарядки.

Отмечается, что система сможет обеспечивать защиту объектов от мин, крылатых ракет, дронов и артиллерийских снарядов. Авторы уточняют, что, помимо микроволнового оружия, в состав комплекса войдет оружие для кинетического перехвата и лазер.

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