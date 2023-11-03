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Лавров: Россия поддержит "арабское решение" по Ближнему Востоку

14:20
  • пятница
  • 03 ноября 2023

Ситуация в регионе остается крайне острой

Российская сторона поддержит "арабское решение" саммита ЛАГ и Арабо-Африканского саммита по проблеме сектора Газа. Такое заявление сделал в пятницу, 3 ноября, министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Дипломат подчеркнул важность единого мнения арабского мира по ближневосточной проблеме, поскольку "мы всегда полагаемся на решения и на мнения, на оценки региональных стран при рассмотрении того или иного конкретного конфликта".

При этом министр подчеркнул, чтоМосква настороженно относится к планам переселить жителей сектора Газа в другие страны. Это означало бы "разрушить перспективы создания палестинского государства, обречь палестинцев на вечное бесправное существование", цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее Лавров подчеркивал, что распространение палестино-израильского конфликта на территорию Сирии и другие страны региона – недопустимый сценарий развития событий. Он призвал политических лидеров Запада к осуществлению решительных шагов по урегулированию ситуации.

Президент России Владимир Путин указывал, комментируя перспективы урегулирования, что Соединенным Штатам нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке, поэтому они дискредитируют тех, кто готов остановить кровопролитие, травле подвергается даже ООН.

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