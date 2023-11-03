В Москве задержали блоггера-миллионника Аяза Шабутдинова: что известно

Его подозревают в мошенничестве

Сотрудник МВД зачитывает Аязу Шабутдинову, который только что вернулся из Австрии, постановление о проведении в его съемной квартире обыска. Блогера подозревают в мошенничестве. Сначала пресс-служба обвиняемого даже само задержание отрицала, но факты, как говорится, налицо.

По данным следствия, Аяз Шабутдинов с сообщниками обещал научить любого желающего вести бизнес и выйти на сверхприбыли. Фактически - без вложений. Современная студия с множеством камер, массовка и гости - гиганты бизнеса, которые рассказывают аудитории, как этот самый бизнес выстроить при самых скромных вводных.

"Инновационных" советов у блогера Аяза Шабутдинова - на многие часы. Ролики рассказывают, как сделать миллиард из воздуха, как легко достичь цели или как вести продажи в принципе. Много денег из ничего - так кратко можно описать авторскую бизнес-стратегию Аяза Шабутдинова. Ему 32 года, родом из Пермского края, у него диплом по специальности "Государственное и муниципальное управление". Есть свой сайт и "Технологическая образовательная компания для предпринимателей" с позитивным названием "Лайк Центр".

На стартовой странице подробно описана вся суть знаний, которые здесь дают: "На 80% все бизнесы одинаковы, а 20% - это уже специфика. Попробовал такую схему: находить крепкого партнера, который разбирается в 20% специфики, обучать его оставшимся 80%".

Бизнес-курсы для тех, кто не знает, с чего начать. В социальных сетях Аяза - сплошь успешный успех и указания, как вести дела: "Предприниматель должен считаться красавчиком, когда у него 0 пропущенных за первую половину дня. Все работает без тебя. Значит, ты нанял тех людей. Значит, ты создал правильную структуру. Ты должен работать, но не над текущими проблемами, а над будущими".

Учит людей вести дела Аяз почти 10 лет. Мотивационные видео, вебинары, курсы и, конечно, полные залы заряженных на успех людей. Как подтверждение состоятельности методики Аяз приводит успехи своих учеников. Отзывы - сплошь положительные.

Но, как оказалось, у некоторых учеников к бизнес-гуру возникло много вопросов. Ведь плата за курсы была немаленькая - как стартовый капитал на открытие своего дела. Одна из учениц написала заявление. Как оказалось, за деятельностью блогера следили не первый месяц.

"Задержание инфомошенника Аяза Шабутдинова мы ждали, честно говоря, очень долго, примерно с апреля этого года. Человек долго время занимался инфомошенничеством, обманывал людей и уклонялся от уплаты налогов", - сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Шабутдинову вменяют мошенничество. И он не уникален. Сегодня же в США признали виновным в мошенничестве, заговоре и отмывании денег Сэма Бэнкмана-Фрида - ему грозит до 115 лет тюрьмы. Его крипто-биржа присвоила десять миллиардов долларов клиентов. Деньги пошли на покупку роскошной недвижимости.

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