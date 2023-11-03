Стал известен военный план ЦАХАЛ на ближайшие 9 месяцев

Число погибших в секторе Газа достигло 9227 человек

Операция по окружению самого крупного города сектора Газа завершена. Теперь войска ЦАХАЛ штурмуют столицу анклава. Ожесточенные бои идут уже в поселении Бейт-Ханун - пригороде Газы.

Анклав фактически разделен надвое: израильские силы перерезали все основные дороги из северной части в южную. Новые кадры расширенной наземной операции опубликовала Армия обороны еврейского государства.

ЦАХАЛ не прекращает удары и с воздуха - их интенсивность лишь растет. Армия еврейского государства подрывает тоннели ХАМАС. По мнению некоторых израильских СМИ, план у военных такой: уничтожить группировку за 3 месяца. После - полностью взять под контроль весь Сектор Газа. Отдельные очаги сопротивления подавить за 9 месяцев. Вопрос о прекращении огня на повестке не стоит - это официальное заявление израильской армии.

К палестинцам в эфире израильского ТВ обратился экс-министр обороны Бенни Ганц: "Я обращаюсь к жителям сектора Газа. Те, кто сможет способствовать освобождению заложников, будут защищены. Остальные заслуживают смерти".

Это сообщение жители анклава, скорее всего, не увидят - в секторе Газа по-прежнему перебои со связью и интернетом. Число погибших достигло 9227 человек. Пострадавших - свыше 23 с половиной тысяч, эти данные приводит телеканал Al Jazeera. Под авиаударами - лагерь беженцев Бурейдж в самом центре города Газа. Жители анклава стали вешать на шею таблички с именами - в надежде, что так их будет легче опознать. Обстрелы ведутся и в южной части - там погиб журналист местного телеканала.

ХАМАС продолжает обстрелы израильских приграничных городов. В Кирьят-Шмоне один из снарядов упал в жилом квартале и спровоцировал серьезный пожар. Многочисленные прилеты - и со стороны Ливана. Северная группировка ЦАХАЛ приведена в состояние максимальной боевой готовности.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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