Иран призвал арабские страны дать отпор Израилю и США

Давление на Вашингтон - и так уже колоссальное

Война на Ближнем Востоке имеет все шансы на разрастание. Именно такой вывод можно сделать из слов лидера "Хезболлы", который сегодня впервые высказался на тему палестино-израильского конфликта.

"Америка несет полную ответственность за происходящее в Газе, а Израиль - всего лишь исполнительный инструмент. Америка должна быть привлечена к ответственности за свои преступления и массовые убийства народов. Американские базы в Ираке и Сирии подвергаются нападениям со стороны сопротивления, и это мудрое и смелое решение. Защита населения Газы сегодня является требованием гуманности", - заявил Хасан Насралла.

Тем временем простым большинством Палата представителей США все-таки одобряет пакет военной помощи для Израиля, исключив из него Тайвань и Украину. Однако такой сценарий категорически не устраивает Белый дом. Байден настаивал, чтобы сто с лишним миллиардов были выделены сразу трем государствам. И теперь президент обещает принять меры, заблокировав уже утвержденный документ.

Иран призывает арабские страны объединиться и дать отпор Израилю и США. Причем не только в военном плане, но и в экономическом, подчеркнул верховный лидер республики Али Хаменеи, выступая перед иранскими студентами

"Власти исламских стран должны настаивать на немедленном прекращении этих преступлений. Следует блокировать поставки нефти и продовольствия сионистскому режиму, прекратить с ним экономическое сотрудничество и во всеуслышание осуждать его преступления на всех международных форумах", - сказал он.

Давление на Израиль, США и их союзников и так уже колоссальное. Против войны в секторе Газа выступает подавляющее большинство стран, входящих в ООН. Митинги в поддержку палестинцев продолжаются по всему миру, собирая десятки тысяч участников. Париж, толпа скандирует "Нет войне". И требует немедленного прекращения огня. И все это, судя по всему, уже дает некий эффект. New York Times, ссылаясь на свои источники, сообщает, что госсекретарь Блинкен, который сегодня прилетел в Израиль, будет настаивать на установлении гуманитарных пауз в секторе Газа.

Москва в очередной раз призвала стороны вернуться за стол переговоров, результатом которых, по словам Сергея Лаврова, должно стать создание независимого палестинского государства, как того требует резолюция ООН.

"Мы очень с большой настороженностью относимся к планам разрушить перспективы создания Палестинского государства, обречь палестинцев на вечное бесправное существование. И это, конечно же, не обеспечит ни мир, ни безопасность в регионе. Это лишь загонит конфликт вглубь. Причем и загнать-то очень глубоко не получится. Будут посеяны очередные гроздья гнева, которые наверняка очень быстро дадут очередные всходы. Поэтому прежде чем замышлять какие-то очередные авантюры, лучше все-таки собраться и договориться о том, как выполнять решение Совета Безопасности. Только так можно обеспечить мир и безопасность в этом очень сложном и взрывоопасном регионе", - заявил глава МИД России.

Эксперты говорят, что Ближний Восток уже сейчас напоминает котел, который вот-вот взорвется из-за событий в секторе Газа. И ситуация там продолжает деградировать. МЧС России по указанию главы государства уже направило в Египет два самолета с грузом помощи для палестинцев. В него входят лекарства, бинты, средства для остановки крови. Все это будет передано представителям египетского полумесяца. А потом направлено в сектор Газа. Пока, впрочем, даже вопрос гуманитарных коридоров находится в подвешенном состоянии.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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