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В Госдуме предложили ввести индексацию выплат ветеранам ко Дню Победы

14:40
  • пятница
  • 03 ноября 2023

Инфляция "съедает" значительную часть выплаты

Выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы необходимо индексировать с учетом уровня инфляции. С такой инициативой выступила в пятницу, 3 ноября, первый заместитель председателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова.

Парламентарий в своем Telegram-канале попросила главу кабмина Михаила Мишустина изучить возможность индексации таких выплат, поскольку их ценность с учетом инфляции с 2019 года по 2023 сократилась более чем на треть.

Лантратова предложила в 2024 году проиндексировать выплату в размере суммарной инфляции с 9 мая 2019 года по 8 мая 2024 года, а в дальнейшем осуществлять ежегодную индексацию.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин утвердил выплаты ветеранам к годовщине Битвы под Москвой в размере 40 тысяч рублей. Деньги получат 1,9 тысячи человек.

В сентябре президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах россиянам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". В декабре 2023 — январе 2024 года в связи с 80-летием полного освобождения Ленинграда от блокады им единовременно выплатят по 50 тысяч рублей.

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