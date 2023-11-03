Боевые корабли Тихоокеанского флота вошли в порт Мьянмы

Визит продлится до 7 ноября

Большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" совершили деловой заход в порт Тилава Республики Союз Мьянма. В Минобороны сообщили, что накануне отряд ТОФ преодолел Андаманское море, он выполняет задачи дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По данным военного ведомства, за время делового захода российских кораблей пройдут несколько мероприятий. В частности, состоится торжественная церемония открытия первого совместного военно-морского учения флотов России и Мьянмы.

"Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" пробудут в Тилаве до 7 ноября. В планах - взаимные посещения кораблей военнослужащими двух стран, спортивные и культурные мероприятия.

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