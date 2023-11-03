ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия за неделю нанесла удары по 15 военным объектам ВСУ

14:34
  • пятница
  • 03 ноября 2023

Сбиты 10 самолетов

Вооруженные силы России за неделю нанесли 15 ударов по военным объектам Украины.

Уничтожены ангары подготовки украинской авиационной техники к вылету, места производства БПЛА и безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны в ходе брифинга.

Кроме того, с 28 октября по 3 ноября истребители Воздушно-космических сил России за неделю уничтожили 10 самолетов ВСУ и один вертолет.

Система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила четыре ракеты ATACMS, три бомбы JDAM и три ракеты HARM.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Российские войска в зоне СВО
Российские войска в зоне СВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.