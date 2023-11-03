Россия за неделю нанесла удары по 15 военным объектам ВСУ

Сбиты 10 самолетов

Вооруженные силы России за неделю нанесли 15 ударов по военным объектам Украины.

Уничтожены ангары подготовки украинской авиационной техники к вылету, места производства БПЛА и безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны в ходе брифинга.

Кроме того, с 28 октября по 3 ноября истребители Воздушно-космических сил России за неделю уничтожили 10 самолетов ВСУ и один вертолет.

Система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила четыре ракеты ATACMS, три бомбы JDAM и три ракеты HARM.

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