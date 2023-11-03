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Стало известно о большом числе погибших в рядах ВСУ наемников из США

14:57
  • пятница
  • 03 ноября 2023

Несколько американских граждан были серьезно ранены

В рядах ВСУ воюет довольно большое число граждан США, а также европейских стран и Австралии. Множество американцев уже погибли на земле Украины, сообщил американский наемник Мэттью Вандайк.

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Наемник затруднился назвать точное число погибших граждан США. Однако на прямой вопрос ведущего YouTube-канала Judging Freedom Мэттью заявил, что, по его подсчетам, число жертв среди американских наемников ближе к сотням, нежели к десяткам.

По словам Вандайка, около 510 американцев были убиты. Кроме того, несколько граждан США получили ранения. Наемник уточнил, что среди погибших военных также много граждан стран Евросоюза.

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