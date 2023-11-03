Названа возможная новая должность экс-главы Вологодской области

Накануне Путин сменил губернатора региона

Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов в пятницу, 3 ноября, заявил, что вносит кандидатуру бывшего главы региона Кувшинникова на пост члена Совета Федерации.

Как рассказал новый руководитель Вологодчины, он хотел бы, чтобы его предшественник представлял интересы области в верхней палате российского парламента, сообщает РИА Новости.

Ранее глава государства Владимир Путин поблагодарил Кувшинникова, проработавшего в Вологодской области 12 лет, за все сделанное для региона, подчеркнув, что "и город преобразился, да и вся область". Президент подтвердил, что ему известно о желании Кувшинникова "остаться в сфере интересов Вологодской области и работать на ее благо в будущем", пообещав оказать в этом поддержку.

До того российский лидер встречался с Кувшинниковым в январе 2023 года. Тогда Путин отмечал, что "в целом у вас ситуация действительно устойчивая, стабильная", хотя имеются и вопросы.

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