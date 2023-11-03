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Названа возможная новая должность экс-главы Вологодской области

14:56
  • пятница
  • 03 ноября 2023

Накануне Путин сменил губернатора региона

Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов в пятницу, 3 ноября, заявил, что вносит кандидатуру бывшего главы региона Кувшинникова на пост члена Совета Федерации.
Путин принял отставку губернатора Вологодской области Кувшинникова

Как рассказал новый руководитель Вологодчины, он хотел бы, чтобы его предшественник представлял интересы области в верхней палате российского парламента, сообщает РИА Новости.

Ранее глава государства Владимир Путин поблагодарил Кувшинникова, проработавшего в Вологодской области 12 лет, за все сделанное для региона, подчеркнув, что "и город преобразился, да и вся область". Президент подтвердил, что ему известно о желании Кувшинникова "остаться в сфере интересов Вологодской области и работать на ее благо в будущем", пообещав оказать в этом поддержку.

До того российский лидер встречался с Кувшинниковым в январе 2023 года. Тогда Путин отмечал, что "в целом у вас ситуация действительно устойчивая, стабильная", хотя имеются и вопросы.

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