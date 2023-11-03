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В США рассказали о страхе изоляции из-за поддержки Израиля

15:26
  • пятница
  • 03 ноября 2023

Вашингтон тревожит такая перспектива

Американские чиновники обеспокоены тем, что поддержка США Израиля приведет к большей изоляции Соединенных Штатов на международной арене. Об этом рассказали информированные источники в Вашингтоне.
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Как отмечает NBC News, тревогу американских властей вызывает и мысль о том, что президента США Джо Байдена могут обвинить "в некоторых действиях израильских военных". Общественность обеспокоена тем, "как израильтяне ведут войну", и сомневается в том, что "их можно обуздать".

Американские власти считают Израиль своим ключевым союзником на Ближнем Востоке. После обострения ситуации в секторе Газа 7 октября Вашингтон заверил Тель-Авив во всемерной поддержке.

2 ноября Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении отдельного пакета помощи Израилю на сумму 14,3 млрд долларов. Однако Белый дом недоволен тем, что в данном документе не учитываются интересы Украины, а потому грозит, что президент Соединенных Штатов Джо Байден блокирует принятие законопроекта, используя свое право вето.

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