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Врач назвала неподходящую обувь для холодного времени года

18:25
  • пятница
  • 03 ноября 2023

Ношение легких кроссовок зимой может привести к обморожению конечностей

Имеющая очень тонкую подошву обувь не предназначена для ношения в зимний период – у человека реально могут отмерзнуть конечности. Об этом в интервью изданию Best Life рассказала ортопед Маурисио Гарсия.   

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Врач призвала отказаться от ношения в холодное время года беговых кроссовок и пояснила, что легкая обувь, как правило, изготовлена из сетчатого материала, который увеличивает риск проникновения влаги. По ее словам, последствия ношения такой обуви могут оказаться трагичными – вплоть до обморожения конечностей.

Помимо этого, ортопед предостерегла читателей издания от ношения старой обуви и сапог на высоких каблуках, которые зачастую оказываются неустойчивыми на льду.

"Неравномерное распределение веса и недостаточное сцепление поверхности могут привести к растяжению связок лодыжки или другим серьезным травмам", - заключила Гарсия, чьи слова приводит издание "Лента.ру".

Ранее эндокринолог Мария Скибицкая перечислила продукты, способствующие снижению приступов головной боли. По мнению специалиста, энергетически ценные продукты питания – орехи и овощи – не только нормализуют работу нервной системы, но и улучшают общий эмоциональный фон человека.

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