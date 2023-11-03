Врач назвала неподходящую обувь для холодного времени года

Ношение легких кроссовок зимой может привести к обморожению конечностей

Имеющая очень тонкую подошву обувь не предназначена для ношения в зимний период – у человека реально могут отмерзнуть конечности. Об этом в интервью изданию Best Life рассказала ортопед Маурисио Гарсия.

Врач призвала отказаться от ношения в холодное время года беговых кроссовок и пояснила, что легкая обувь, как правило, изготовлена из сетчатого материала, который увеличивает риск проникновения влаги. По ее словам, последствия ношения такой обуви могут оказаться трагичными – вплоть до обморожения конечностей.

Помимо этого, ортопед предостерегла читателей издания от ношения старой обуви и сапог на высоких каблуках, которые зачастую оказываются неустойчивыми на льду.

"Неравномерное распределение веса и недостаточное сцепление поверхности могут привести к растяжению связок лодыжки или другим серьезным травмам", - заключила Гарсия, чьи слова приводит издание "Лента.ру".

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