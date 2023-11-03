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Приемный отец Милохина рассказал о мечте сына служить в армии

15:53
  • пятница
  • 03 ноября 2023

Блогер не может служить в армии из-за риска отслоения сетчатки

TikTok-блогер Даня Милохин лично приходил в городской военкомат, однако из-за серьезного заболевания врачи призывной комиссии не позволили осуществить его давнюю мечту – нести службу в элитных войсках российской армии. Об этом в интервью изданию "Лента.ру" рассказал приемный отец блогера.

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Накануне военкоматы Москвы и Анапы подключились к поиску Милохина для отправки его на службу в ВС России. Повестки на имя популярного тиктокера начали приходить не только по месту прописки, но и по другим его адресам.   

Отец покинувшего Россию блогера подчеркнул, что его сын всегда мечтал служить в армии, но из-за серьезных проблем со здоровьем врачи призывной комиссии каждый раз отказывали ему в этом. По его словам, при тяжелых физических нагрузках у Милохина может отслоиться сетчатка.

"У Дани ограничение стоит, но мальчишка всегда старался, наоборот, чтобы ему категорию А поставили", - рассказал отец тиктокера.

Он даже признался, что однажды для осуществления своей мечты Милохину пришлось пойти на обман: блогер решил надеть линзы во время медицинского обследования, однако врачи быстро разобрались в ситуации.

В начале сентября Даня Милохин экстренно покинул Россию и улетел в Дубай из-за слухов о его возможном призыве в армию. С такой инициативой на фоне возвращения тиктокера в страну выступили глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и телеведущий Владимир Соловьев. Позднее в одном из интервью блогер заявил, что призывы отправить служить всерьез его испугали.

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