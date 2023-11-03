Суд арестовал экс-футболиста сборной России Бугаева по делу о наркотиках

Бывший спортсмен будет находиться под стражей до конца текущего года

Районный суд города Краснодар арестовал бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева по делу о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, передает пресс-служба объединенных судов Краснодарского края.

По данным ведомства, в отношении бывшего спортсмена избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца – до 31 декабря текущего года.

Бывшего защитника сборной России по футболу Алексея Бугаева задержали 1 ноября в Краснодаре. Сотрудники полиции обнаружили у спортсмена полкилограмма психотропных веществ – предположительно, мефедрона. Бугаев попытался сбежать от правоохранителей, однако в скором времени был пойман и получил административный арест на семь суток. Позднее в отношении бывшего футболиста завели дело по статье 228 часть первая – "Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере".

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