Девять человек пострадали в серьезном ДТП на Урале

Есть жертвы

Женщина погибла в столкновении двух автомобилей на Урале. Еще девять человек пострадали, в их числе пятеро детей.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области, авария произошла на 10-м километре трассы Ивдель - Ханты-Мансийск. Одна женщина погибла на месте. Еще одна пассажирка от госпитализации отказалась. Два пассажира - мужчина и женщина - доставлены в реанимационное отделение Ивдельской ЦРБ, информация о четвертом пострадавшем взрослом уточняется.

Среди девяти выживших в аварии пассажиров - пятеро детей в возрасте от полутора до 16 лет. По данным ТАСС, у всех гематомы, ушибы и травмы разной степени тяжести.

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