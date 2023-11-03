СКР раскрыл детали расследования беспорядков в аэропорту Махачкалы

Установлены личности более 20 активных участников

Следователи установили личности более 20 активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом в пятницу, 3 ноября, рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.

В ходе расследования проведены десятки допросов очевидцев и потерпевших, изучаются записи камер видеонаблюдения.

По предварительным данным следствия, ущерб от массовых беспорядков составил сотни миллионов рублей, сообщает "Интерфакс".

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что доложил главе государства Владимиру Путину о том, какое наказании грозит организаторам и участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы. Губернатор региона подчеркнул, что призывает "объективно разобраться и объективно наказать в первую очередь тех, кто организовал, спровоцировал это мероприятие и вовлек туда людей".

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов призвал не наказывать молодых участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, репостнув аналогичное обращение чемпиона Европы по вольной борьбе Махмуда Магомедова.

При этом президент Израиля Ицхак Герцог назвал события в Махачкале контролируемым антисемитизмом. Политик заявил, что это "должно встревожить все правительства". При этом Герцог высоко оценил действия властей Махачкалы и высказался за продолжение авиарейсов между Россией и Израилем.

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