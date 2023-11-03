Европа отказалась от энергоносителей из России, и сейчас экономика ЕС уходит в минус

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты в пятницу поздравил граждан с наступающим Днем народного единства и отметил, что Россия защищает свою историю, ценности, культуру, язык - в том числе в Донбассе и Новороссии, передает ТАСС.

Как отметил глава государства, чем Россия будет сильнее, тем меньше будет желания ее исключать из каких-то организаций.

По словам Путина, сегодня Россия превращается из "бензоколонки" в самодостаточную страну. Европа отказалась от энергоносителей из России, и сейчас экономика Еврозоны уходит в минус, продолжил президент. Он добавил, что экономика страны работает ритмично, власти не отказываются от социальных и других планов.

Кроме того, Путин допустил рост ВВП России по итогам года вплоть до 3%, в ЕС же происходит падение показателей.

Высказался российский лидер и по поводу ситуации на Украине. Как указал глава государства, нигде больше в мире нет такой коррупции. При этом США задумали смену элит на Украине для борьбы с коррупцией, но из этого ничего не получается. Россия же не могла не встать на защиту людей сначала в Крыму, а потом в Донбассе и в Новороссии.

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