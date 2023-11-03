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Путин: Украина под аплодисменты Запада истребляла русских в Донбассе

15:52
  • пятница
  • 03 ноября 2023

Решений по Крыму в 2014 году бы не было, если бы не госпереворот в Киеве

В ходе встречи с членами Общественной палаты в пятницу президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что в составе Российской Империи не было никакой Украины, она сформировалась только при советской власти, в том числе за счет южнорусских земель, передает ТАСС.

Объявление русских некоренной нацией на Украине Путин назвал "полным беспределом". При этом, по словам главы государства, Украина под аплодисменты Запада истребляла русских в Донбассе.

Решений по Крыму в 2014 году бы не было, если бы не госпереворот в Киеве и к русским людям бы там относились нормально, подчеркнул российский лидер. По его словам, Россия не могла не встать на защиту людей сначала в Крыму, а потом в Донбассе и в Новороссии.

Как отметил также Путин, Украина продает оружие на Ближний Восток, в том числе запрещенному в России движению "Талибан".

В мире нигде нет такой коррупции, как на Украине, и США ничего не могут с этим поделать, как ни пытаются, заключил президент России.

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